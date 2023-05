Mülltonnen angezündet, Gullydeckel ausgehoben: So verlief die Freinacht

Beschmieren, bekleben, stehlen – in der Nacht auf den 1. Mai kommt es neben harmlosen Traditionen auch oft zu Straftaten. Was war 2023 los in der Region?

Die Freinacht ist im Raum Augsburg nach Angaben der Polizei weitgehend ruhig verlaufen. Größere Sachbeschädigungen seien den Beamten nicht bekannt, hieß es am Montagmorgen. Allerdings habe es auch in diesem Jahr wieder Straftaten gegeben. So seien in Augsburg-Lechhausen mehrere Mülltonnen angezündet worden. In Tierhaupten (Landkreis Augsburg) habe eine Gruppe Jugendlicher einen Gullydeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der Gullydeckel wurde wieder eingesetzt, bevor es zu einem Unfall kam.

13-Jährigen erwartet Anzeige wegen Mülltonnenbrand

Auch im Landkreis Donau-Ries kam es zu einigen Zwischenfällen. In Wemding zündete ein 13-jähriger Junge eine Mülltonne an. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass kein Sachschaden entstand. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung, teilte die Polizei in Donauwörth mit. In Asbach-Bäumenheim wurden im Laufe der Nacht in der Hauptstraße mehrere Kanaldeckel ausgehoben. Auch diese konnten von Polizeibeamten rechtzeitig wieder eingesetzt werden, so dass niemand zu Schaden kam. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Donauwörth (Telefonnummer 0906/706670) entgegen.

Zigarettenautomat im Landkreis Dachau gesprengt: 10.000 Euro Schaden

In diesem Jahr gab es in Oberbayern mehr Einsätze als im Vorjahr 2022, teilte das örtliche Polizeipräsidium mit. Es habe 176 Einsatzfahrten gegeben, darunter 38 Ruhestörungen, 13 Sachbeschädigungen und acht Körperverletzungen. In Peterhausen (Landkreis Dachau) sollen drei Jugendliche einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Der Automat in der Ziegelleistraße wurde durch die Explosion völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

2022 kam es in Bayern zu 2200 Einsätzen in der Freinacht

In den vergangenen Tagen hatte sowohl die Polizei als auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann davor gewarnt, dass die "Freinacht kein Freibrief" sei. Es sei nichts gegen die bayerische Freinachts-Tradition einzuwenden, anderen einen Streich zu spielen. Die Grenze sei aber ganz klar überschritten beispielsweise beim Sprengen von Briefkästen, Anzünden von Mülltonnen und Verunstalten von Hauswänden, sagte Herrmann. In diesen Fällen drohten empfindliche Strafen.

In den vergangenen Jahren verliefen die Freinächte in Bayern laut bayerischem Innenministerium überwiegend problemlos. Dennoch verzeichnete die Bayerische Polizei im vergangenen Jahr rund 2200 Einsätze in der Freinacht, davon 444 Ruhestörungen, 185 Körperverletzungsdelikte und 70 Sachbeschädigungen mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 65.000 Euro.

