Junger Mann stirbt nach Unfall: Wagen gegen Baum geprallt

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im oberbayerischen Landkreis Freising ums Leben gekommen.

Sein Wagen kam bei Gammelsdorf aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der schwer verletzte Fahrer wurde nach dem Unfall am Dienstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.

(dpa)