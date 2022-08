Nach Verfolgungsjagd auf A92 in Feld gefunden

Nach einer Verfolgungsjagd über die Autobahn 92 sind zwei 26-Jährige in Oberbayern mit einem Hubschrauber und einem Polizeihund gesucht worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Streife die Männer wegen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag von der Autobahn bei Freising abgeleitet. Daraufhin rasten die beiden mit hohem Tempo und waghalsigen Manövern über die A92 zurück. In einem Ort bei Freising stellten sie das Auto ab und versteckten sich getrennt voneinander in einem Maisfeld. Mithilfe eines Hubschraubers und einem Polizeihund fanden die Beamten die 26-Jährigen und nahmen sie fest.

Wie es weiter hieß, zahlte der Beifahrer wegen zwei offenen Haftbefehlen eine Geldstrafe. Da der Fahrer angab, Marihuana geraucht zu haben, aber keinen Test machen wollte, wurde ihm Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

(dpa)