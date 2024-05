Reiterin fällt vom Pferd und verletzt sich schwer

Eine Reiterin ist im oberbayrischen Marzling (Landkreis Freising) bei einem Ausritt von ihrem Pferd gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Zuvor habe sich das Pferd an einem Stock zwischen den Beinen erschrocken und sei ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 28-Jährige habe ihr Pferd am Donnerstag dann nicht mehr unter Kontrolle bringen können. Schließlich sei sie vom Pferd gefallen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen.

(dpa)