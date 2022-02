Freitage und besondere Daten bei Hochzeitspaaren beliebt

Freitage und einprägsame Daten sind bei Hochzeitspaaren in Bayern besonders beliebt.

Freitage und einprägsame Daten sind bei Hochzeitspaaren in Bayern besonders beliebt. Mehr als 22.000 Paare gaben sich im Jahr 2020 an einem Freitag das Jawort, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. An zweiter Stelle folgte der Samstag mit fast 20.000 Hochzeiten. An einem Sonntag heirateten die wenigsten Paare.

Der Tag mit den meisten Trauungen war allerdings in dem Jahr ein Samstag mit dem Datum 10.10.2020. Auch 2021 wählten viele Paare ein besonderes Datum: Wie eine Auswertung vorläufiger Daten ergab, lagen der 21. August 2021 und der 21. Mai 2021 vorne.

Am Valentinstag wollten im vergangenen Jahr kaum Paare heiraten - er fiel auf einen Sonntag. 2020 lag dieser an einem Samstag und mit rund 450 Trauungen deutlich über dem Tagesdurchschnitt von fast 170 Trauungen - und auch deutlich über dem Valentinstag 2019 mit rund 220 Eheschließungen.

