16-Jähriger stürzt im Skatepark und verletzt sich schwer

Ein Besuch auf dem Skatepark endet für einen Jugendlichen in Oberfranken mit schweren Verletzungen. Als er mit seinem Rad einen Sprung ausführt, schlägt er mit dem Kopf voran auf den Asphalt auf.

Ein 16-Jähriger ist mit seinem Rad in einem Skatepark im oberfränkischen Hof gestürzt und hat sich dabei am Kopf und im Gesicht schwer verletzt. Als der Jugendliche am Freitagnachmittag vermutlich einen Sprung in einer Steilkurve ausführte, sei er mit dem Kopf voran auf dem Asphalt aufgeschlagen, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Freund eilte demnach zu Hilfe und setzte den Notruf ab. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er trug laut Polizei einen Schutzhelm und war auf dem Skatepark mit einem sogenannten "Dirtbike" - einem kleinen, wendigen Mountainbike.

(dpa)