Freizeit

vor 19 Min.

Deutsche bei Schwimmwettbewerb in Österreich gestorben

Bei einem Schwimmwettbewerb in Hof bei Salzburg in Österreich ist eine Deutsche am Samstag ums Leben gekommen.

Die 58-Jährige aus dem Landkreis Berchtesgadener Land sei leblos im Wasser treibend gefunden worden. Trotz Reanimation sei sie gestorben, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit. Die Frau war um 14.15 Uhr beim Naturbadestrand von Hof bei Salzburg am Fuschlsee im Neopren-Anzug an den Start gegangen. Sie wollte die 4,2 Kilometer lange Wettbewerbsstrecke bis zum Fuschlseebad schwimmen. Die Wasserrettung habe sie um 15.48 Uhr leblos im Wasser entdeckt. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen