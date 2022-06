Die Bergseen im Allgäu sind Juwelen der alpinen Welt

Plus Einst waren sie Sehnsuchtsorte von Dichtern und Malern, heute werden manche Bergseen von Selfie-Jägern überrannt. Beobachtungen bei einer Tour durch die Allgäuer Alpen.

Sie schimmern tiefblau oder smaragdgrün, sind meist umrahmt von majestätischen Gipfeln, die sich im Wasser spiegeln: Die Hochgebirgsseen in den Alpen, von denen es geschätzt etwa 4000 gibt. Schon der österreichische Dichter und Maler Adalbert Stifter sah in einem Bergsee „ein unheimliches Naturauge“ und erkannte ein „jungfräuliches Schweigen“. Ehrfurcht vor der Natur lehre dieser Anblick.