Fußball-Begeisterung beim Nachwuchs steigt

Immer mehr Mädchen und Jungs beginnen in Bayern mit dem Fußballspielen.

"Fast 27.500 Mädchen und Jungen haben bis dato allein im Jahr 2022 erstmals einen Spieler*innen-Pass beim BFV beantragt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist das ein Plus von fast 9000 Kindern", teilte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Dienstag mit. Bei den Mädchen hat sich der Zuwachs demnach fast verdoppelt. Bei den Jungs beträgt das Plus im Vergleichszeitraum rund 42 Prozent.

Der Verband wertet die erfreuliche Entwicklung auch als Erfolg der Kinderfußball-Kampagne #AufdiePlätze. Im Rahmen der im September 2021 gestarteten und jetzt zu Ende gegangenen Kampagne hat der BFV laut Verbandsangaben 1000 Kindertrainer für die Altersklassen von der G- bis zur E-Jugend ausgebildet sowie 1000 kostenfreie Schnuppertrainingspakete an Vereine verschickt.

Für BFV-Präsident Christoph Kern ist das Ergebnis auch ein Resultat aus der gemeinsamen Zusammenarbeit von Vereinen und Verband. "Die Zahlen und die positiven Rückmeldungen aus den Clubs sind Ansporn, weiter dranzubleiben und gezielt noch mehr Mädchen für unseren Sport zu gewinnen. Dazu starten wir bereits im Frühjahr 2023 eine Mädchenfußball-Kampagne, die den jetzt eingeschlagenen Weg weiterführen wird", sagte Kern.

