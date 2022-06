Sonniges Wochenende lockt Ausflügler: Teilweise Staus

Sonniges Wetter hat am Wochenende in Bayern zahlreiche Ausflügler ins Freie gelockt.

An den Badeseen und an Wanderrouten herrschte Hochbetrieb. Vor allem am Samstag ging es auf den Straßen mancherorts nur im Schritttempo voran. Am Sonntag herrschte zunächst eher ruhiger Verkehr.

Am Samstag brauchten Autofahrer vor allem auf der Autobahn 8 von München in Richtung Süden Geduld. Zum Ausflugsverkehr sei Pfingstreiseverkehr dazu gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim. Viele starteten zu Beginn der zweiten Ferienwoche in den Urlaub.

Samstags hatten die Temperaturen in Bayern Spitzenwerte von bis zu 23 Grad im Frankenwald und im Bayerischen Wald sowie 29 Grad am Untermain erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Am Sonntag erwartete der DWD sommerliche 26 bis 31 Grad, am wärmsten sollte es an der Donau werden.

(dpa)