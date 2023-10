Tiergärten wollen Eintrittspreise erhöhen

Wird nun auch noch der Zoobesuch teurer? In Nürnberg und Straubing gibt es entsprechende Pläne. Doch nicht alle sind für die Preiserhöhungen.

Besucherinnen und Besucher müssen für den Eintritt in die Tiergärten in Nürnberg und Straubing 2024 möglicherweise tiefer in die Tasche greifen. Beide planen angesichts steigender Kosten die Eintrittspreise zu erhöhen. In der kommenden Woche sollen die Stadträte darüber entscheiden.

Der Nürnberger Tiergarten soll nach der Vorlage für die Stadtratssitzung am nächsten Mittwoch (25.10.) den Eintritt für Erwachsene im kommenden Jahr von 18 auf 20 Euro erhöhen. Der für Kinder soll von 8,50 auf 9,40 Euro steigen. Die "Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung" hatten zunächst darüber berichtet.

Als Begründung heißt es von der Stadtverwaltung, dass die finanziellen Folgen der Corona-Zeit und des Ukraine-Kriegs den Tiergarten stark belastet haben. Zugleich müsse dieser unter anderem in neue Anlagen und den Besucherservice investieren. Zuletzt war der Eintritt 2022 angehoben worden.

Auch in Straubing sind Kostensteigerungen der Grund für die geplante Preiserhöhung ab Januar 2024 - die letzte liegt dann fünf Jahre zurück. So habe das Defizit von 1 Millionen Euro im Haushaltjahr 2019 auf 1,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr zugenommen, rechnet ein Stadtsprecher vor. 2024 dürfte dieses laut Hochrechnungen ohne die Erhöhung der Eintrittspreise bei mehr als 1,7 Millionen Euro liegen.

Am Montag (23.10.) soll der Stadtrat über den Vorschlag entscheiden. Dieser sieht Erhöhungen im Mittelwert von etwa 20 Prozent vor. Demnach zahlen Erwachsene künftig 8,50 statt 7 Euro, Kinder 6 statt 5 Euro. Das "Straubinger Tagblatt" hatte bereits über die Pläne berichtet.

In Nürnberg zeichnet sich allerdings Widerstand gegen die Pläne ab: Die Fraktionen von CSU und Grüne sind nicht einverstanden mit dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Sie wünschen sich eine familien- und kinderfreundliche Preisgestaltung, wie CSU-Fraktionschef Andreas Krieglstein sagt. Sie wollen, dass der Eintritt für Kinder sogar auf 5 Euro gesenkt wird. Die Familienkarten sollen zwar etwas teurer werden, aber nicht so sehr wie nach den Plänen der Stadtverwaltung.

Am Freitag sollte das Thema im Kulturausschuss beraten werden. Dort könnte sich eine Lösung abzeichnen, sagte Krieglstein. Eine Möglichkeit wäre ein "Kids Club" des Tiergartens, über den jeden Monat 1500 Kindertickets für 5 Euro vergeben werden.

Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn: Hier müssen die Gäste so schnell keine erneute Preiserhöhung befürchten. Die letzte Anhebung habe es erst Anfang dieses Jahres gegeben, sagte ein Sprecherin.

(dpa)