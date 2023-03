Vermisster 24-jähriger Alpinist aus Bayern tot gefunden

Ein junger Wanderer aus Bayern ist tot in den österreichischen Bergen in Tirol gefunden worden.

Die Leiche des 24-Jährigen wurde am Donnerstag in einer Schlucht bei Innsbruck entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstag meldete eine Bekannte des Mannes aus dem Landkreis Miesbach, dass er sich seit drei Tagen nicht mehr gemeldet habe. Der Vermisste hatte eine Wanderung im Raum Innsbruck geplant. Nachdem sein Auto im Bereich der Kranebitter Klamm gefunden wurde, lief dort eine Suchaktion mit Hubschrauber, Drohne und Bergrettern an. Am Donnerstag wurde der Mann leblos im Bereich eines Bachbettes entdeckt. Seine beiden Hunde konnten bislang nicht eingefangen werden.

Zur möglichen Todesursache machte die Polizei keine Angaben. Ein Obduktion wurde angeordnet.

(dpa)