Warum Wandern vor der Haustür glücklich macht

Von Stephanie Sartor - vor 49 Min.

Es muss nicht immer gleich eine Tour auf die Zugspitze sein. Warum nicht gleich vor der Haustür loslaufen? Welche Geheimnisse ein Weg im Unterallgäu offenbart.

Was für ein Gewusel und Gewimmel! Abertausende Ameisen krabbeln über den sommertaunassen Waldboden, schleppen Fichtennadeln, hieven Holzstückchen den gewaltigen Ameisenhügel hinauf, der wie eine trutzige braune Burg am Wegesrand steht. Das milchige Vormittagslicht kriecht an diesem warmen Spätsommertag wie eine feuchte Schnecke über den schmalen Pfad, auf dem Stefanie Vögele steht und die winzigen Insekten beobachtet, diese ganz eigene kleine Welt. „Ich kann hier stundenlang stehen, da werde ich wieder zum Kind“, sagt die Frau mit den kinnlangen blonden Haaren, die Wanderschuhe, ein roséfarbenes T-Shirt und eine blaue Jeans trägt. Elf Ameisenhaufen hat sie hier schon gezählt, andere wollen gar 13 entdeckt haben. „Oft weiß man gar nicht, welche Wunder man vor der Haustür hat“, sagt die 41-Jährige dann. So oft wie irgendwie möglich geht sie hier, rund um Ottobeuren im Unterallgäu, wandern. „Es muss doch nicht immer die Zugspitze sein“, sagt sie, blickt auf die vielen Tierchen, die ihr über die Schuhe laufen, und lächelt.

