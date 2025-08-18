Icon Menü
Freizeitsport: Suche nach vermisstem Surfer wird fortgesetzt

Freizeitsport

Suche nach vermisstem Surfer wird fortgesetzt

Ein 85-Jähriger will auf dem Chiemsee surfen. Plötzlich verschwindet der Mann.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Chiemsee wird nach einem 85 Jahre alten Surfer gesucht. (Archivbild)
    Auf dem Chiemsee wird nach einem 85 Jahre alten Surfer gesucht. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Einsatzkräfte haben die Suche nach einem auf dem Chiemsee vermissten Surfer am Morgen fortgesetzt. Der 85-Jährige war zuletzt am Sonntagmittag mit seinem Surfbrett auf dem See gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Abend desselben Tages wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, bei der das Surfbrett des Mannes gefunden wurde.

    Die Wasserwacht ist nun mit einem Boot und Sonar auf dem Chiemsee unterwegs, während die Polizei an Land sowie mit einem Hubschrauber aus der Luft sucht.

