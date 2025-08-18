Suche nach vermisstem Surfer wird fortgesetzt

Einsatzkräfte haben die Suche nach einem auf dem Chiemsee vermissten Surfer am Morgen fortgesetzt. Der 85-Jährige war zuletzt am Sonntagmittag mit seinem Surfbrett auf dem See gesehen worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Abend desselben Tages wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, bei der das Surfbrett des Mannes gefunden wurde.

Die Wasserwacht ist nun mit einem Boot und Sonar auf dem Chiemsee unterwegs, während die Polizei an Land sowie mit einem Hubschrauber aus der Luft sucht.