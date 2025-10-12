Tausende Läufer zum Münchner Marathon erwartet

An diesem Sonntag gehört München den Läuferinnen und Läufern: Beim Marathon und mehreren weiteren Laufwettbewerben werden Tausende Teilnehmer erwartet. Die 42,195 Kilometer lange Marathon-Strecke schlängelt sich in diesem Jahr erstmals auch am Sendlinger Tor in der Innenstadt vorbei. Start und Ziel des Marathons sind im Olympiapark.

Der Startschuss für den Hauptlauf soll um 9.00 Uhr fallen, die kürzeren Distanzen wie Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf starten danach. An den Laufstrecken sowie im Olympiapark werden zahlreiche Schaulustige erwartet.

Für den Verkehr in der Stadt bringt die Veranstaltung gewisse Einschränkungen. Laut der Münchner Verkehrsgesellschaft ist bei zahlreichen Bus- und Tramlinien bis etwa 16.00 Uhr mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Auch Autofahrer sollten das Zentrum der Stadt am Sonntag besser meiden, da zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt sein werden.