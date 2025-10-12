Mann stürzt in Tirol bei Flugversuch mit Hängegleiter ab

Ein 82 Jahre alter Österreicher hat seinen Hängegleiter in Tirol mit einem Elektromotor ausgestattet und Flugversuche unternommen - dabei ist er aus etwa fünf Metern Höhe abgestürzt. Die Ursache sei vorerst unbekannt, berichtete die Polizei in Tirol.

Der Unfall passierte demnach am Samstag in Telfs rund zehn Kilometer südlich der Grenze zu Bayern bei einem Landeplatz für Drachenflieger. Zeugen sahen das Unglück und alarmierten die Rettung. Der Mann sei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Die Polizei sprach bei dem Fluggerät von einem «Deltaflügler». Andere Namen dafür sind Deltasegler, Hänge- oder Hanggleiter oder Drachen. Das Gerät hat in der Regel einen großen, auf Rohre gespannten Flügel, unter dem der Pilot mit Gurtzeug hängt. Es wird durch Gewichtsverlagerung gesteuert und hat in der Regel keinen Motor.