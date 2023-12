Mann stürzt bei Baumfällarbeiten und stirbt

Bei Baumfällarbeiten in Niederbayern ist ein Mann gestürzt und gestorben.

Der 51-Jährige sei wegen eines fallenden Baums die Böschung hinuntergestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach dem Unfall am Donnerstag bei Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) wurde sofort versucht, den Mann zu reanimieren. Trotzdem starb er noch an der Unfallstelle.

