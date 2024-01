Schneepflugfahrer entdeckt weggelaufene Mädchen

Ein aufmerksamer Schneepflugfahrer hat die Polizei zu zwei Mädchen geführt, die bei Winterwetter von zu Hause weggelaufen waren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann beobachtet, wie die beiden Kinder in der Nacht auf Dienstag eine Böschung an der Bundesstraße 533 in Innernzell (Landkreis Freyung-Grafenau) hinaufliefen. Die Polizei fand die 11- und 12-jährigen Mädchen wenig später.

Nach eigenen Angaben hätten die Mädchen gemeinsam beschlossen, wegen familiärer Probleme "so weit wie möglich" wegzulaufen - in Richtung Passau. Die Kinder wurden vorerst in die Obhut des Jugendamts übergeben.

(dpa)