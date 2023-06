Schulbus brennt aus: 60.000 Euro Schaden

Ein Schulbus ist im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau vollständig ausgebrannt.

Nach Angaben der Polizei befand sich der Fahrer am Montagmittag auf dem Weg zur Grundschule in Neuschönau, um dort Kinder abzuholen, als er feststellte, dass der Bus an Leistung verlor.

Daraufhin rief er in der Schule an und teilte mit, dass er die Kinder nicht mehr nach Hause fahren könnte. Stattdessen machte er sich ohne Fahrgäste auf den Weg zur Firmenwerkstatt in der Nähe von Grafenau. Noch bevor er dort ankam, bemerkte der Busfahrer, wie ein Rücklicht aus der Halterung auf die Straße fiel und das Heck des 50-Sitzers zu qualmen begann. Der Mann hielt an, stieg aus und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu stoppen - allerdings ohne Erfolg. Der Bus brannte den Angaben nach vollständig aus. Dabei sei ein Schaden von 60 000 Euro entstanden. Laut einem Sprecher hatte ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums das Feuer ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, hieß es.

(dpa)