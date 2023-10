Angelschnur um den Hals: Zwei tote Schwäne aus See geborgen

Zwei tote Schwäne sind mit einer Angelschnur um Hals und Körper aus einem See in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) geborgen worden.

Eine alarmierte Streife habe anschließend in der Nähe einen 54-jährigen Angler getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann benutzte demnach die gleiche Angelschnur. Es war bislang unklar, ob der Tod der Tiere am Samstag ein Unfall war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)