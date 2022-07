Friedberg/Augsburg

23.07.2022

Die Hitze lässt unsere Bäche austrocknen - mit teils dramatischen Folgen

Plus Hitze und Trockenheit führen dazu, dass die Flüsse immer weniger Wasser führen. Das hat teils dramatische Folgen für Fische. Auch für Menschen kann es gefährlich werden.

Von Ute Krogull

An der Friedberger Ach hat das Fischsterben bereits begonnen. Der Fluss droht auszutrocknen. In Stätzling, einem Ortsteil von Friedberg, wurden diese Woche die ersten verendeten Tiere gefunden, die anderen sammeln sich verzweifelt in Gumpen am Flussgrund und drohen dort zu ersticken. Immer wieder kommen Menschen auf die Brücke im Dorf, blicken besorgt auf den Fluss. Die Stätzlingerin Marion Brülls sagt: „Wir sind alle entsetzt. An so etwas kann sich keiner erinnern, nicht einmal aus Erzählungen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

