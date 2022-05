Friedberg

Mit Regenbogenfahne Bühne gestürmt: Das steckte hinter dem Protest auf dem Ministrantentag

Plus Zwei junge Frauen stürmten beim Ministrantentag 2022 in Friedberg während der Predigt auf die Bühne. Sie äußerten Kritik an der Kirche und an Bischof Bertram Meier.

Von Bianca Dimarsico

Benigna und Antonie Gruber heißen die beiden jungen Frauen, die am Ministrantentag in Friedberg mit ihrer Protestaktion für Aufsehen sorgten. Dass die zwei Schwestern aus Achsheim (Landkreis Augsburg) vor tausenden Menschen die Regenbogenflagge in die Höhe recken und öffentlich die Kirche kritisieren, war eine spontane Entscheidung. "Wir wussten selber erst zwei Sekunden davor, dass wir das jetzt wirklich machen. Geplant war da nichts", erklärt die 19-jährige Benigna. Grund für ihr Handeln waren mehrere Aussagen des Bischofs bei seiner Predigt im Jugendgottesdienst.

