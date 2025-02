Friedrich Merz und Markus Söder: Zwei Männer, aber nur ein Steuer

Am Ende sind es ja meist die Bilder, die haften bleiben – und so hat es sich die CSU-Parteitagsregie vermutlich auch gedacht. Also: Friedrich Merz und Markus Söder gemeinsam am Steuerrad. Nicht sonderlich subtil – aber darauf kommt es in einem Wahlkampf ja nun nicht an. Sondern: Einfache Sprache, klare Bilder. Kann sein, dass dieses Foto mal wieder herausgeholt wird, wenn unklar ist, wer in der Union den Kurs vorgibt. CSU-Chef Söder jedenfalls scheint das Steuerrad ein wenig entschlossener anzupacken als sein politischer Männerfreund Friedrich Merz von der Schwesterpartei.

Dabei ist klar, wie die Sache aussieht. Merz soll Kanzler werden, das hat die CSU auf ihrem kleinen Parteitag in Nürnberg jetzt noch einmal bekräftigt. Ihr Spitzenkandidat Alexander Dobrindt, dessen Name für die CSU auf dem Wahlzettel ganz oben steht, hat es gesagt: Deutschland brauche einen Politikwechsel „mit Markus Söder und Friedrich Merz als Bundeskanzler“. War grammatikalisch völlig korrekt, klang aber gesprochen fast so, als würden da zwei einen Job machen können.

Merz gibt der CSU ein klares Wahlziel vor

So ist es natürlich nicht, das hat CDU-Chef Merz dann auch klargestellt. Er will nämlich ausdrücklich auch Minister der CSU in der Weltgeschichte herumschicken, genauer nach Brüssel. Bei der Europäischen Union will er den Mitgliedern seines Kabinetts eine Anwesenheitspflicht in Brüssel verordnen. „Deutschland muss wieder eine Rolle spielen in Europa, muss präsent sein in Europa.“ Zugleich warf Merz Brüssel Überregulierung vor. Er wandte sich strikt gegen „Pipifax, den kein Mensch braucht“. Als Beispiel nannte er die in der EU eingeführte Pflicht, dass bei Einwegflaschen die Plastikdeckel mit den Flaschen verbunden sein müssen.

Außerdem gab Merz der Schwesterpartei noch ein klares Wahlziel vor. 47 der 299 deutschen Wahlkreise lägen in Bayern, sagte er. „Ich möchte am Abend dieses Wahltages sehen, dass die CSU in Bayern alle, ausnahmslos alle Bundestagswahlkreise in Bayern wieder für die CSU gewonnen hat.“ Was praktisch bedeutet: In Bayern braucht Söders Truppe nicht nur die meisten Erststimmen in den einzelnen Wahlkreisen, sondern auch deutlich über 40 Prozent der Zweitstimmen. Das ist dann eine Ansage an Söder und der antwortet auf seine Art, indem er Merz verspricht: „Wir werden Dich in Schutz nehmen, auch gegen Kritik in der eigenen Partei.“

Söder mit zwei Seitenhieben Richtung Freie Wähler

In ihren Kernbotschaften waren sich beide zwei Wochen vor der Wahl einig: Deutschland brauche eine andere Politik und das gehe nur mit einer möglichst starken Union. Eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen AfD komme nicht in Frage. Nach den umstrittenen Bundestagsabstimmungen zur Migrationspolitik und vor dem Hintergrund von massiven Protesten bezogen Söder wie Merz deutlich Stellung. „Wir sind der Schutzwall, wird sind die Brandmauer,“ sagte Söder. Und Merz: „Wir würden unser Land verraten.“

Söder hatte darüber hinaus noch zwei spezielle Botschaften in seiner Rede. Das war einmal ein kleiner Seitenhieb gegen die Koalitionspartner von den Freien Wählern, die bei den Bundestagswahlen Konkurrenten sind. Deren Ministern habe er – so wörtlich – „Beine machen müssen“, damit es mit dem Bau von Stromleitungen schneller vorangehe. Außerdem: Der wahre Anwalt der Landwirtschaft sei nur die CSU und nicht „jemand, der sich zufällig auf eine Bauerndemo verirrt hat“. Das ging mit besten Grüßen an seinen Regierungsvize Hubert Aiwanger.

Nach Kritik an Asylplänen: Söder legt Kirche Zurückhaltung nahe

Botschaft Nummer zwei war für die Kirchen, die die Union für ihre Pläne in der Asylpolitik kritisiert hat. Nun kam Söders Revanche. Er legte der Kirche mehr Zurückhaltung in politischen Fragen nahe. Der bayerische Ministerpräsident verwies zudem unverhohlen darauf, dass der Freistaat ja die Gehälter der Kirchen zahle – und dass die Union die einzige Partei sei, die noch an der Seite der Kirchen stehe. „Wir wollen Partner der Kirchen sein, aber macht es uns nicht so schwer.“

Wie das alles bei den Wählerinnen und Wählern ankommt? Diese zeigen sich zwei Wochen vor der Bundestagswahl relativ unbeeindruckt – die Werte in den Umfragen bleiben stabil. In einer aktuellen Insa-Umfrage verloren die drei stärksten politischen Kräfte leicht an Boden. Union, AfD und SPD büßten in der Erhebung für die Bild am Sonntag je einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche ein. CDU und CSU liegen weiterhin klar vorn mit 29 Prozent, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent und der SPD mit 16 Prozent.

Und wie kamen die Reden auf dem Parteitag an? Gastgeber Söder hielt die längere Rede und bekam – gefühlt – auch den längeren Applaus. Dafür darf Friedrich Merz das Steuerrad mit nach Hause ins Sauerland nehmen.