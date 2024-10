Mann rast mit Auto gegen Garagenwand: 100.000 Euro Schaden

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Haag in Oberbayern (Landkreis Mühldorf am Inn) mit seinem Auto frontal in eine Garagenwand gekracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Der Mann verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab, teilte die Polizei mit.

Er zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Durch den Zusammenstoß war die Garage einsturzgefährdet und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr gesichert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.