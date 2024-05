Neues Eberhofer-Wahrzeichen: XXL-Leberkässemmel aufgestellt

In Frontenhausen gibt es nicht mehr nur einen Eberhofer-Kreisel sondern nun auch eine Eberhofer-Leberkässemmel. Das neue Wahrzeichen ist 300 Kilo schwer und drei Meter breit.

In Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) gibt es vielleicht den berühmtesten Kreisverkehr Deutschlands. Der Franz-Eberhofer-Kreisel ist aus den Krimikomödien rund um den niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) bekannt, der hier in den Filmen des Öfteren seine Runden dreht. 2018 wurde er sogar als Denkmal auf dem Kreisverkehr verewigt.

Eberhofer-Leberkässemmel in Frontenhausen aufgestellt

Jetzt soll der Eberhofer-Filmtourismus in dem Ort weiter angekurbelt werden. Wie das geht? Mit einem weiteren Wahrzeichen, das an die Krimis erinnern soll. Seit Dienstag (2. Mai) steht deshalb auf einem kleinen Platz in der Nähe des zentralen Marktplatzes eine riesige Leberkässemmel aus Kunststoff und Gips mit drei Metern Durchmesser und 300 Kilo Gewicht.

Ursprünglich wurde die Riesen-Leberkässemmel als Kulisse für den letzten Eberhofer-Film gebaut. Die Produktionsfirma Constantin Film hat sie dem Ort geschenkt – für die Unterstützung bei den oft schwierigen Dreharbeiten.

Frontenhausen hat bereit einen Eberhofer-Kreisel

Die XXL-Leberkässemmel könnte dem Eberhofer-Kreisel nun Konkurrenz machen. In dem Kreisverkehr befinden sich Metallfiguren der Hauptdarsteller und bis Anfang März eine große Linde. Die wurde allerdings nachts von Unbekannten gefällt. Nach dem "Motorsägen-Angriff" startete der Radiosender Antenne Bayern eine Spendenaktion und pflanzte einen neuen Baum.

Eberhofer-Filme werden in Markt Frontenhausen gedreht

Die Eberhofer-Filme basieren auf den Romanen der Bestseller-Autorin Rita Falk. Sie spielen in dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. Viele Szenen werden in Markt Frontenhausen gedreht, wo sich ein regelrechter Eberhofer-Tourismus entwickelt hat. Neben der Leberkässemmel und dem Franz-Eberhofer-Kreisel sind dort auch die Metzgerei Simmerl oder das Rathaus zu finden.