Frühling im Februar: Bis zu 17 Grad am Freitag

In Bayern ist es zur Zeit ungewöhnlich warm. Der Höhepunkt des verfrühten Frühlings steht am Freitag bevor, wenn die Temperatur sich der 20-Grad-Marke nähert.

Die Vögel zwitschern, die ersten Knospen sprießen. "Ist denn schon wieder Frühling?", mag sich der ein oder andere fragen. Denn das Wetter in Bayern ist zurzeit außergewöhnlich mild. Der Grund dafür laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD): "Meeresluft subtropischen Ursprungs", die nach Bayern gelangt. Doch wie lange bleibt der Frühling im Februar?

Am Donnerstag herrscht überwiegend Sonnenschein, der nur mancherorts durch Schleierwolken getrübt wird. Nördlich der Donau ist es bewölkter und leicht windig, im Mittelgebirge kann es vereinzelt leicht regnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei frühlingshaften 16 Grad im Raum München. Im Fichtelgebirge sind bis zu 11 Grad drin.

Wetter in Bayern ungewöhnlich mild

In der Nacht auf Freitag ist der Norden Bayerns stärker, der Süden Bayerns weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 1 Grad. Freitag startet überwiegend bewölkt. Einzig im Bayerischen Wald und am östlichen Alpenrand zeigt sich die Sonne. Bis zu 17 Grad sind am Freitag möglich – ungewöhnlich hohe Temperaturen für diese Jahreszeit, wie auch der DWD schreibt.

Die milden Temperaturen sind allerdings nicht gekommen, um zu bleiben. Zum Beginn des Wochenendes fallen die Werte wieder. Samstag wird bewölkt, regnerisch und auch windig bei bis zu 14 Grad. Auch am Sonntag bedecken bei bis zu 13 Grad Wolken den Himmel, Regen bleibt meist aber aus.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

