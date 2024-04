Bis zu 25 Grad am Wochenende: Der Frühling kommt zurück nach Bayern

Der Frühling ist wieder in Sicht. Nach mehreren frostigen Tagen mit Schnee und Gewittern wird es wieder wärmer in Bayern. Am Wochenende sind bis zu 25 Grad möglich.

Nicht mehr lange, dann kommt der Frühling nach Bayern zurück. Bis dahin heiß es allerdings noch Durchhalten. Denn am Donnerstag ist es im Freistaat noch meist bewölkt und regnerisch. Bis ins höhere Flachland kann auch wieder Schnee fallen. Im Laufe des Nachtmittags und Abends lassen die Schauer nach und es lockert auf. Die Temperatur steigt auf maximal sechs bis elf Grad. Am wärmsten wird es an Main und Donau.

In der Nacht zum Freitag kann örtlich Nebel aufziehen und bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus vier Grad wird es vor allem in Alpentältern nochmal richtig kalt. Tagsüber scheint in Ober- und Niederbayern längere Zeit die Sonne. Sonst erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wolken und gebietsweise Regen. Dabei wird es mit bis zu elf Grad in Hochfranken und bis zu 17 Grad im östlichen Alpenvorland milder als an den Tagen davor.

Wetter in Bayern: Bis 25 Grad am Wochenende

Am Samstag scheint neben meist nur lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne. Lediglich in Unterfranken sind zeitweise einige Wolken am Himmel. Dabei besteht ein geringes Schauerrisiko. Mit bis zu 22 Grad wird es noch wärmer als am Freitag.

Am Sonntag steigt die Temperatur dann noch weiter an. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad in Bayern. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab. In Franken ziehen zeitweise viele Wolken auf, zwischen Spessart und Rhön kann es auch etwas regnen.

2023 war Jahr der Wetterextreme: Mehr Hitzewellen und mehr Hitzetote

Während aktuell der April mit Wetterextremen aufwartet, war das vergangene Jahr in ganz Europa durch zahlreiche Hitzewellen geprägt. Es wurden so viele Tage mit enormer Hitze gemessen wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Auch die Zahl der Todesfälle aufgrund von Hitze ist stark gestiegen.

Und die Rekorde setzen sich auch in diesem Jahr fort. Januar, Februar und März waren die wärmsten Monate seit Beginn der Aufzeichnungen. Wissenschaftler erwarten auch für die Sommermonate überdurchschnittlich hohe Temperaturen.