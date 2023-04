Frühlingswetter

06:07 Uhr

Wo Stechmücken herkommen und wie man sie wieder loswird

Plus Mit den höheren Temperaturen treten auch die fliegenden Blutsauger wieder in unser Leben. Wovon ihre Anzahl abhängt und was man dagegen tun kann.

Von Dominik Bunk

Ja, es ist wieder so weit. Bald sind wir alle wieder wandelnde Happen für hungrige Insekten. Ganz vorn mit dabei, wenn es um unser Blut geht, sind die Stechmücken. Die vertreiben uns nicht nur von der Terrasse oder dem Balkon, sondern folgen uns bis ins Schlafzimmer, wo sie uns mit ihren hochfrequenten Surrtönen den Schlaf rauben. Am liebsten würde man deshalb schon vorab wissen, wie viele der Blutsauger in der kommenden Saison zu erwarten sind, um sich darauf vorzubereiten. Dabei gibt es allerdings ein Problem, sagt der bayerische Stechmückenexperte Martin Geier. "Niemand, der seriös ist, kann Ihnen das beantworten", sagt der Regensburger Biologe, der sich mit seiner Stechmückenfallen-Firma dem Kampf gegen die Quälgeister verschrieben hat.

Mit der Vorhersage der Stechmückendichte halte es sich wie mit der Wettervorhersage. Und gleichzeitig hat sie auch sehr viel damit zu tun, denn die Anzahl der lästigen Viecher hängt laut Geier grundsätzlich vom Wetter ab. Sie lieben nämlich das Wasser, wenn es um die Brut geht. Und je mehr davon vom Himmel fällt, umso besser. Kommen dann noch hohe Temperaturen hinzu, ist es perfekt für die Blutsauger. Deshalb könne auch nur schwerlich von einem deutschlandweiten Mückenjahr gesprochen werden. Denn das sei von Region zu Region, je nach Wetter vor Ort, unterschiedlich.

