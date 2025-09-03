Diese Menschen steigen auch bei Wind und Regen ins Becken

Energisch zieht Georg Schmalholz seine Bahnen durch das Außenbecken im Cambomare in Kempten. Die Sonne durchbricht an diesem regnerischen Morgen die Wolkendecke und glitzert auf der Wasseroberfläche. Mit blauer Badekappe und Schwimmbrille taucht Schmalholz darin ab. Dann wieder auf. Ab und auf. Jeden Morgen absolviert er auf diese Weise 1500 Meter. Das halte ihn seit 25 Jahren fit, erzählt der 85-jährige Kemptener: „Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Ich komme immer.“ Über das Erwachen von Freibad und Schwimmern.

