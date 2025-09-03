Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Frühschwimmen: Das motiviert Menschen, bei Wind und Wetter zu schwimmen

Frühschwimmen

Diese Menschen steigen auch bei Wind und Regen ins Becken

Ob begeisterte Sportler vor dem Arbeitstag oder ein Oma-Enkel-Duo: Diese Menschen verbindet ihr Morgenritual, das Frühschwimmen. Zu Besuch am Beckenrand.
Von Laura Wiedemann
    • |
    • |
    • |
    Georg Schmalholz schwimmt 60 Minuten am Morgen –von der ersten bis zur letzten Sekunde der Sportschwimmstunde im Cambomare in Kempten.
    Georg Schmalholz schwimmt 60 Minuten am Morgen –von der ersten bis zur letzten Sekunde der Sportschwimmstunde im Cambomare in Kempten. Foto: Julia Geppert

    Energisch zieht Georg Schmalholz seine Bahnen durch das Außenbecken im Cambomare in Kempten. Die Sonne durchbricht an diesem regnerischen Morgen die Wolkendecke und glitzert auf der Wasseroberfläche. Mit blauer Badekappe und Schwimmbrille taucht Schmalholz darin ab. Dann wieder auf. Ab und auf. Jeden Morgen absolviert er auf diese Weise 1500 Meter. Das halte ihn seit 25 Jahren fit, erzählt der 85-jährige Kemptener: „Das Wetter spielt dabei keine Rolle. Ich komme immer.“ Über das Erwachen von Freibad und Schwimmern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden