Fuchsalm in Balderschwang nach Blitzeinschlag in Vollbrand

Auf der Fuchsalm in Balderschwang (Kreis Oberallgäu) ist heute am Montag (23.6.2025) ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei hat dort ein Blitz eingeschlagen. Die Berghütte steht derzeit in Vollbrand. Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, Bergwacht und Polizei sind vor Ort.

Brand auf der Fuchsalm: Löscharbeiten laufen

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, kamen keine Menschen durch das Feuer zu Schaden. Auch die Tiere konnten rechtzeitig von der Hütte gerettet werden. Derzeit laufen die Löscharbeiten noch.

Weitere Informationen folgen.

