Führungswechsel

16:12 Uhr

"Rettet die Bienen"-Initatorin will ÖDP-Landeschefin werden

Führungswechsel bei der ÖDP in Bayern: Nach elf Amtsjahren will der bisherige Landeschef, Klaus Mrasek, auf dem Landesparteitag Ende April (30.4.) in Landshut nicht mehr für das Spitzenamt kandidieren.