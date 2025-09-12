Diese Freizeitparks aus Bayern gehören zu den besten Deutschlands

Inzwischen zum achten Mal hat die Online-Buchungsplattform Travelcircus in ihrem Freizeitpark Check die Vergnügungsparks in Deutschland bewertet. In ihrer Top25 für das Jahr 2025 finden sich auch fünf Vertreter aus Bayern.

Travelcircus beurteilt die Freizeitparks in ihrer Top25 anhand von vier Faktoren

Travelcircus hat sich nach eigener Angabe „die 48 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland genauer unter die Lupe genommen, Preise und 1.129 Attraktionen miteinander verglichen“. Alle Parks wurden anhand von fünf Faktoren miteinander verglichen, die Travelcircus auf ihrer Website wie folgt erklärt:

Preis-Leistungs-Faktor: Dieser Faktor bezieht sich auf die Anzahl der Fahrattraktionen und die Eintrittspreise (Online-Preise). So wurde ausgerechnet, wie viel Eintritt eine 4-köpfige Familie verhältnismäßig pro gebotener Attraktion zahlt. Zusätzlich wurde der durchschnittliche Eintrittspreis pro Achterbahn ausgerechnet. Aus beiden Faktoren wurde der Mittelwert berechnet. Je weniger man im Schnitt pro Attraktion und Achterbahn zahlt, desto höher die Punktzahl.

Bewertungsfaktor: Wie wurde der Freizeitpark bei Google und TripAdvisor bewertet? Die Punktzahl entspricht dem Durchschnitt beider Plattformen (Gewichtung nach Anzahl der Bewertungen).

Bekanntheitsfaktor: Wie bekannt ist der Freizeitpark? Je höher das durchschnittliche und das maximale Suchvolumen bei Google (Deutschland, Zeitraum April 2024 bis April 2025) ist, desto mehr Punkte gibt es.

Spaßfaktor für jedes Alter: „Dafür bist du noch zu klein“ – diesen Satz möchte kein Kind hören! Dieser Faktor zeigt auf, in welchen Parks es den höchsten durchschnittlichen Spaßfaktor für alle Altersgruppen gibt. Travelcircus hat dafür alle Attraktionen in den Parks untersucht und jeweils einen Spaßfaktor für 4-, 6-, 8-, 10- und 12-Jährige bestimmt, basierend auf der (prozentualen) Anzahl der Attraktionen, die in diesem Alter gefahren werden dürfen. Je höher der durchschnittliche Spaßfaktor für alle Altersgruppen, desto besser.

Instagram-Faktor: Wie viele Instagram-Beiträge gibt es mit dem jeweiligen Hashtag des Parks? Damit auch kleinere Parks eine faire Chance haben, wurden dieses Jahr die Anzahl der Posts ins Verhältnis der Followerzahlen bei Instagram und Facebook gesetzt. Je mehr Posts pro Follower, desto höher die Punktzahl.

Zwei Freizeitparks aus Schwaben gehören zu den Besten Deutschlands

Jeder Freizeitpark kann in jedem Faktor maximal fünf Punkte erreichen. Die Platzierung in der Top25 ergibt sich anhand der Gesamtpunktzahl, wenn die Werte der fünf Faktoren zusammengerechnet werden.

Bester Park in Bayern ist der Bayern Park . Mit einer Punktezahl von 18,59 erreicht er Platz 6 im Ranking. Bei den Faktoren Preisleistung, Bewertungen und Spaß für jedes Alter holt er jeweils über vier Punkte.

Auf Platz 13 steht der zweite bayerische Freizeitpark, der Skyline Park bei Bad Wörishofen im Unterallgäu . Er holt wie auch der Bayernpark bei den Faktoren Preisleistung, Bewertungen und Spaß für jedes Alter jeweils über vier Punkte und erreicht einen Gesamtwert von 17,83 Punkten.

Das Legoland Deutschland in Günzburg landet mit 16,71 Punkten auf Platz 18. Zwar hat es von allen 25 Parks im Ranking das schlechteste Preisleistungs-Verhältnis (nur 2,35 Punkte), holt das aber mit guten Werten in Sachen Bewertungen und Spaß für jedes Alter wieder raus.

Mit nur 0,24 Punkten weniger — also 16,47 Punkten —folgte der Churpfalzpark in der Nähe von Cham in Oberbayern auf Platz 19. Er hat zwar in den Kategorien Preisleistung, Bewertungen und Spaß für jedes Alter jeweils über vier Punkte, dafür schneidet er aber beim Bekanntheits- und beim Instagramfaktor mit weniger als 2 Punkten ab.

Das Freizeit-Land Geiselwind in Unterfranken landet mit 16,34 auf Platz 22 und ist damit das bayerische Schlusslicht in der Liste.

Die vollständige Top25 von Travelcircus:

Europa-Park Phantasialand Heide-Park Hansa-Park Erlebnispark Tripsdrill Bayern Park Plopsaland (ehemals Holiday-Park) Schwaben Park Karls Erlebnis-Dorf Elstal Rasti-Land Freizeitpark Plohn Movie Park Germany Skyline Park Fort Fun Abenteuerland Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen Taunus Wunderland Potts Park Legoland Deutschland Churpfalzpark Serengeti-Park Steinwasen-Park Freizeit-Land Geiselwind Belantis Karls Erlebnis-Dorf Döbeln Tier- und Freizeitpark Thüle