Fünf Kilo Kokain auf der A8 geschmuggelt: Polizei findet mehrere Verstecke im Auto

Einen Fund von mehreren Kilogramm Kokain machten Schleierfahnder auf der Autobahn A8 in einem Auto in der Nähe der Grenze zu Österreich. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding am Mittwochabend, 10. September, auf der A8 ein Auto mit deutscher Zulassung als sie die Entdeckung machten.

Demnach war der 29-jährige Fahrer des Autos gerade auf Höhe der Gemeinde Anger Richtung München unterwegs, als die Polizei ihn anhielt. Die Fahnder stellten Auffälligkeiten in dem Auto fest und intensivierten deshalb ihre Suche. Dabei fanden sie mehrere „nachträglich eingebaute professionelle Schmuggelverstecke“, wie die Polizei erklärt. Darin waren rund fünf Kilogramm Kokain verstaut.

Kokain auf A8: Mutmaßlicher Drogenschmuggler sitzt in U-Haft

Der Fahrer, ein slowenischer Staatsangehöriger, wurde umgehend vorläufig festgenommen. Es besteht der dringende Verdacht, dass er die Drogen aus Slowenien nach Deutschland schmuggeln wollte. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellte Haftantrag, ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Laufen erließ am Donnerstag Haftbefehl.

Der mutmaßliche Drogenschmuggler befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer JVA. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.