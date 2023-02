Während Fasching streikt in München die Straßenreinigung

Nach zwei mageren Corona-Jahren gibt es heuer Helau und Kamellen: Bayerns Narren feiern wieder. In vielen Orten sind die Umzüge schon durch, in anderen steht der Höhepunkt der Fünften Jahreszeit noch aus. In München könnten Konfetti und Kamellen länger liegen bleiben.

Zwei Jahre fiel der Fasching vielerorts aus, nun feiern Bayerns Narren wieder. In München wollen um 11.00 Uhr erstmals wieder die Marktweiber am Viktualienmarkt tanzen. Der traditionelle Höhepunkt des Faschings in der Landeshauptstadt geht auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Die Damen von Obst-, Gemüse-, Käse- oder Brotzeitstandl sorgen mit Tanzeinlagen zu bekannten Hits für gute Laune. Zudem feiern die Münchner in der Altstadt unter dem Motto "München narrisch" - am Dienstag ist Endspurt der dreitägigen Fete.

Dabei dürfte in München nach dem Treiben Unrat, Konfetti und Kamellen auf den Straßen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Straßenreinigung just am Faschingsdienstag und Aschermittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst gehen am Mittwoch und Donnerstag weiter. Mit dem Streik zum Faschingshöhepunkt solle sichtbar werden, was es bedeuten würde, wenn es die Straßenreinigung nicht gäbe, erläuterte Verdi. Die Mitarbeiter seien in den untersten Einkommensgruppen und verdienten entsprechend wenig. Ihre Arbeit werde im Alltag aber kaum wahrgenommen.

In vielen Städten und Gemeinden sind die großen Umzüge von Vereinen und Karnevalsgesellschaften schon durch - am Faschingsdienstag steuert das Treiben dem Ende zu.

Faschingstreiben gibt es zum Endspurt der Narrenzeit auch in manchen Skigebieten, etwa am Sudelfeld bei Bayrischzell. Dort werden zum "Nostalschi" Brettlfans in historischer Kluft und Ausrüstung erwartet: Holzski, Lederschnürschuh - und was der Keller sonst noch an Nostalgischem hergibt.

(dpa)