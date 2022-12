Durchfahrender ICE zerstört Verglasung an Wartehäuschen

Ein durchfahrender ICE hat in Oberbayern durch aufgewirbelte Steine die Verglasung eines Wartehäuschen zerstört.

Verletzt wurde bei dem Vorfall am S-Bahn-Halt in Grafrath (Kreis Fürstenfeldbruck) niemand, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Ein Mann auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig hatte den Angaben zufolge bei der Durchfahrt des Zugs einen lauten Knall vernommen und danach die kaputte Glasscheibe entdeckt. Auf dem dortigen Bahnsteig fand der Mann schließlich mehrere Steine, darunter einen etwa vier Zentimeter großen. "Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn der Stein einen wartenden Passanten getroffen hätte", sagte der Mann der Polizei zu dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstag zugetragen hatte.

Bei dem Vorfall in Grafrath handelt es sich nach Angaben der Deutschen Bahn um eine absolute Ausnahme. "Trotz unzähliger täglicher Zugdurchfahrten an vielen Stationen sind uns vergleichbare Vorfälle im Bereich der Münchner S-Bahnhöfe nicht bekannt", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

(dpa)