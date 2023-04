Vier Menschen bei Küchenbrand verletzt

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenfeldbruck sind vier Menschen verletzt worden.

Der geschätzte Schaden liegt bei mindestens 150 000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte das Haus aufgrund einer Gehbehinderung nicht allein verlassen und wurde von drei Hausbewohnern aus dem Gebäude getragen. Die Seniorin und ihre Helfer kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die restlichen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Eine Katze sei aufgrund des Rauchs gestorben.

Das Feuer brach am Freitagabend in einer Wohnung im 6. Stock aus, der Rauch verbreitete sich über das Treppenhaus bis in den 8. Stock. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach ein paar Stunden zurück in das Haus. Wie es zu dem Feuer kam, war am Sonntag noch unklar.

(dpa)