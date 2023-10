Stimmkreis Fürth: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Was sehen die Wahlergebnisse der Bayernwahl aus? Hier finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Fürth.

Im Herbst 2023 ist es so weit: Am 8. Oktober findet in Bayern die Landtagswahl statt und es wird entschieden, wer in den Landtag einzieht. In insgesamt 91 Bezirken des Freistaats wird von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt. In manchen Stimmkreisen finden zeitgleich außerdem die Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie die Wahlen der bayerischen Bezirkstage statt.

Auch im Stimmkreis Fürth wird gewählt - dieser liegt in Mittelfranken und hat die Stimmkreisnummer 509. Sobald die Stimmenauszählung beendet ist, finden Sie hier die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 für Fürth. Weiter unten im Artikel gibt es darüber hinaus die Ergebnisse der letzten Bayernwahl, die 2018 stattfand.

Wahlergebnisse für Fürth: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Die Wahllokale sind in Bayern am Wahl-Tag bis 18 Uhr geöffnet und jeder mit Wahlberechtigung kann dort seine Stimmen abgeben. Alle, die es zum Wahltermin nicht in Wahllokal schaffen, konnten schon vorher Briefwahl beantragen und ganz einfach per Post an der Wahl teilnehmen.

Bei der Landtagswahl gibt es immer eine Erst- und Zweitstimme, die über die Sitzverteilung im bayerischen Landtag bestimmen: Die Erststimme steht für den Direktkandidaten - der Politiker oder die Politikerin mit den meisten Stimmen erhält Einzug in den Landtag. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten und ihre Parteien aus der Wahlkreisliste. Schließlich ergibt sich die Gesamtstimme aus Erst- und Zweitstimme, die letztendlich entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Landesparlament erhält.

Das Ergebnis der Bayernwahl für den Stimmkreis Fürth gibt es nach der Stimmenauszählung hier im Datencenter. Dann zeigt sich auch, ob die Wahlergebnisse mit den Prognosen aus den Umfragen zur Wahl übereinstimmen oder nicht.

Fürth: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 509 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Am 8. Oktober 2023 wird auch im Stimmkreis Fürth gewählt. Alle weiteren Gemeinden und Bezirke, die zu Fürth gehören, finden Sie im Stimmkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land (510). Das sind die Gemeinden des Stimmkreises Fürth (509):

Stadt: Kreisfreie Stadt Fürth

Gemeinden aus dem Landkreis Fürth:

Oberasbach

Stein

Zirndorf

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Fürth

Zum Vergleich mit der diesjährigen Landtagswahl haben wir hier das Wahlergebnis der Bayernwahl von 2018. Die Wahlbeteiligung in Fürth lag bei etwa 68 Prozent und Direktkandidatin wurde Petra Guttenberger von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 509 von 2018:

CSU : 31,7 Prozent

31,7 Prozent Grüne: 20,4 Prozent

20,4 Prozent SPD : 15,4 Prozent

15,4 Prozent AfD : 10,7 Prozent

10,7 Prozent Freie Wähler : 6,5 Prozent

6,5 Prozent Die Linke : 6,5 Prozent

6,5 Prozent FDP : 4,9 Prozent

4,9 Prozent Sonstige: 3,9 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Fürth:

CSU : 33,6 Prozent

33,6 Prozent Grüne: 20,2 Prozent

20,2 Prozent SPD : 14,4 Prozent

14,4 Prozent AfD : 10,4 Prozent

10,4 Prozent Die Linke : 6,2 Prozent

6,2 Prozent Freie Wähler : 6,1 Prozent

6,1 Prozent FDP : 4,8 Prozent

4,8 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

Auch hier lag die CSU mit einem Stimmenanteil von 33,6 Prozent an erster Stelle. Einen ebenfalls hohen Stimmenanteil erreichten die Grünen mit 20,2 Prozent. Die SPD kam auf 14,4 Prozent, die AfD auf 10,4 Prozent. Untypisch für Bayern ist, dass die Linke in Fürth mit 6,2 Prozent mehr Stimmen erlangte als die Freien Wähler (6,1 Prozent).