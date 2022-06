Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Fürth

Am Freitagabend ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand in Fürth gestorben. Drei weitere Hausbewohner wurden verletzt.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fürth ist am Freitagabend ein 59-Jähriger tödlich verletzt worden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Hausbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Anwohner hatten die Einsatzkräfte wegen starker Rauchentwicklung aus der Wohnung über den Notruf alarmiert. Die Feuerwehr machte den Brand schließlich im zweiten Obergeschoss aus.

Vorsätzliche Brandstiftung bisher ausgeschlossen

Drei weitere Menschen wurden über eine Drehleiter und fünf Bewohner über das Treppenhaus evakuiert. Rettungskräfte brachten drei Personen mit leichten Verletzungen in eine Klinik, zwei weitere wurden noch am Wohnhaus medizinisch versorgt. Eine vorsätzliche Brandstiftung sei bisher ausgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Weitere Ermittlungen zur Brandursache und zum Tod des Mannes laufen. (dpa/lby)

