Messerattacke bei Streit: Lebensgefährliche Verletzungen

Ein 25-Jähriger soll in Fürth drei andere Männer mit einem Messer schwer verletzt haben - einen von ihnen lebensgefährlich.

Die drei mutmaßlich Angegriffenen im Alter von 21, 24 und 33 Jahren seien nachts mit teils massiven Stich- und Schnittverletzungen in die Notaufnahme des Fürther Klinikums gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige habe sich unabhängig von den drei anderen mit blutenden Kopfverletzungen ins Klinikum begeben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es in der Nacht zum Sonntag an einer Tankstelle zunächst um einen Streit zwischen dem 24-Jährigen und dessen Ex-Frau gegangen sei. Dann soll sich eine Auseinandersetzung zwischen den vier Männern entwickelt haben, in deren Verlauf der 25-Jährige seine drei Kontrahenten mit dem Messer angegriffen habe.

Der 33-Jährige erlitt den Angaben zufolge einen lebensgefährlichen Stich in den Oberkörper und musste notoperiert werden. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen noch im Klinikum fest. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen versuchten Totschlags. Im Laufe des Montags solle er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-423082/3 (dpa)