Schüsse bei Fahrscheinkontrolle - Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Angriff auf Fahrscheinprüfer in Fürth sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 38-Jährige soll am Neujahrstag mit einer Luftdruckpistole auf zwei Kontrolleure geschossen haben, wie die Polizei mitteilte. Ein Richter erließ demnach Haftbefehl wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Laut Polizei kontrollierten vier Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsgesellschaft den Mann in der U-Bahnlinie 1 und stellten fest, dass er kein gültiges Ticket hatte. Sie stiegen deswegen am nächsten U-Bahnhof an der Stadtgrenze zu Nürnberg mit ihm aus. Den Angaben nach soll der 38-Jährige die Kontrolleure dort zunächst verbal bedroht haben.

Ein Schuss trifft Kontrolleur im Gesicht

Schließlich soll er eine Waffe gezogen und auf zwei der Kontrolleure geschossen haben. Einer der beiden sei dabei unter anderem im Gesicht verletzt worden. Der zunächst unbekannte Angreifer sei danach geflohen.

Nach Ermittlungen der Kripo Fürth geriet schließlich der 38-Jährige in Verdacht. Einem Polizeisprecher zufolge brachten unter anderem Aufnahmen der Videoüberwachung am U-Bahnhof die Ermittler auf seine Spur. In der vergangenen Woche nahmen ihn Beamte einem Polizeisprecher zufolge in seiner Wohnung in Nürnberg fest. Dabei stellten sie auch eine Luftdruckpistole als mutmaßliche Tatwaffe sicher.