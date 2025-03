Unbekannte werfen Mülltonne aus Hochhaus

Unbekannte haben in Mittelfranken eine Mülltonne aus einem der oberen Geschosse eines Hochhauses geworfen. Die Gelbe Tonne landete am Mittwochabend auf dem Parkplatz vor dem Gebäude in Fürth, wie die Polizei mitteilte. Derzeit werde wegen versuchtem Totschlag ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich Menschen vor dem Gebäude auf, als die Mülltonne geworfen wurde. Verletzt worden sei niemand.

Es sei unklar, wer die Mülltonne wie geworfen hatte. Zum genauen Stockwerk machte ein Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben. Unklar war auch, wie die Mülltonne ihren Weg in das obere Stockwerk fand. Die Polizei sucht nach Zeugen.