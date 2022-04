Unfall an Bahngleis: 14-Jähriger tödlich verletzt

Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall am Bahngleis in Fürth tödlich verletzt worden.

Aus zunächst noch nicht geklärter Ursache wurde der Junge von einem durchfahrenden Zug erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 15-Jähriger war Zeuge des Unfalls. Die Jugendlichen hatten sich am Freitagnachmittag zusammen an den Bahngleisen aufgehalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Der Streckenabschnitt war mehrere Stunden für den Schienenverkehr gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-779119/2 (dpa)