Einsätze der Bergwacht: Ein Bergsteiger stürzt ab, ein Paar verläuft sich

Zwei Einsätze gab es für die Bergwacht Füssen zuletzt. Zuerst stürzte ein Bergsteiger ab und verletzte sich schwer, der Heli kam. Dann verirrte sich ein Paar.

Während Heiligabend für die Allgäuer Bergretter der Füssener Bergwacht in besinnlicher Ruhe verstrich, brachte der erste Weihnachtsfeiertag zwei Einsätze mit sich, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Kurz nach 16 Uhr wurde die Bergwacht Füssen zum Branderschrofen gerufen: Beim Aufstieg war einer von zwei Bergsteigern rund 30 Höhenmeter unterhalb des Gipfels etwa 50 Meter tief in südliche Richtung gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Der zweite Bergsteiger setzte einen Notruf ab und versorgte dann seinen verletzten Kameraden, so gut es ging. Der Rettungshubschrauber RK2 setzte zwei Luftretter bei dem Verunglückten ab.

Bergwacht Füssen: „Crashrettung“ am Branderschrofen für verletzten Bergsteiger

Wegen der gefährlichen Lage und der fortgeschrittenen Tageszeit wurden beide Bergsteiger in einer sogenannten „Crashrettung“ mit einer Rettungswindel geborgen. Bei diesem Verfahren geht es hauptsächlich um den Faktor Zeit und Sicherheit für Retter und Patient, weniger um einen schonenden und möglichst schmerzfreien Transport, heißt es dazu in der Mitteilung der Bergwacht. Die Versorgung des Patienten findet in solchen Fällen erst im Tal beziehungsweise außerhalb des Gefahrenbereiches statt. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Keine 30 Minuten später wurde die Bergwacht Füssen erneut alarmiert. Diesmal galt es, ein Ehepaar samt Hund zu retten, das sich im felsigen und steil abfallenden Gelände des Schwarzenberg auf etwa 1200 Meter Höhe verlaufen hatte. Die Position konnte schnell ausfindig gemacht werden. Da Ehepaar und Hund sicher standen, wurde die Rettung bodengebunden durchgeführt.

Ehepaar und Hund am Schwarzenberg von der Füssener Bergwacht gerettet

An einem 60 Meter langen Seilgeländer gesichert, konnten das Ehepaar und ihr Hund sicher zurück auf Gehgelände geführt und schließlich ins Tal gebracht werden. Gegen 22 Uhr wurde auch dieser Einsatz erfolgreich abgeschlossen. (AZ)

