Hohlräume unter Straße - wichtige Route in München gesperrt

Beim Bau einer neuen Tramlinie sind an einer wichtigen Verkehrsader im Münchner Westen Hohlräume unter der Fahrbahn entdeckt worden. Man habe deshalb überprüft, ob der betroffene Abschnitt und das Umfeld noch ausreichend tragfähig sind, teilten die Stadtwerke München mit. Das Ergebnis: Die Straße muss vorerst gesperrt bleiben. Fahrgäste von drei Buslinien (51, 151 und 168) müssen deshalb Umleitungen in Kauf nehmen.

Wie lang die Nord-Süd-Route im Münchner Westen nach dem Fund am Dienstag gesperrt bleibt, blieb zunächst unklar. Um die Ursache für die Hohlräume zu finden, müsse man den Bereich ausgraben und neu verfüllen. «Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Maßnahme wenige Tage bis zu zwei Wochen in Anspruch nimmt», teilten die Stadtwerke mit.

Als Ursache für die unerwarteten Hohlräume vermuten die Stadtwerke den Bau der U-Bahnstrecke, die an der Fürstenrieder Straße (Laimer Platz) endet. «Der Verbau, teilweise aus Holz, der verfüllt wurde, ist mutmaßlich über die Zeit verrottet», teilten die Stadtwerke mit. Die Hohlräume seien bei der Untersuchung des Bodens vor Beginn der Bauarbeiten für die Tram nicht zu erkennen gewesen. Inwieweit der Fund den Bau der Tram weiter verzögern könnte, werde noch geprüft.