Mann hat rund neun Kilogramm Marihuana im Reisebus dabei

In Niederbayern ist ein Mann festgenommen worden, der rund neun Kilogramm Marihuana in einem Reisebus dabeihatte. Am Montag kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizei den Reisebus auf der A3 bei Passau, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 35-Jährigen wurde demnach zunächst rund ein Kilo Marihuana in seinem Rucksack gefunden und sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Passau nahmen die Ermittlungen auf. Es sei der Verdacht aufgekommen, dass der 35-Jährige noch mehr Marihuana im Reisebus in Richtung Wien mitführte, hieß es. Die Ermittler informierten ihre österreichischen Kollegen, die den Bus in Wien durchsuchen sollten. Dort seien zwei weitere Koffer mit Marihuana gefunden worden, die laut Polizei dem 35-Jährigen zugeordnet werden konnten. Am Dienstag erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen den Mann, der sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt befindet.