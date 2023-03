Goretzka über Nagelsmann: "Großartiger Mensch und Trainer"

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat mit emotionalen Abschiedsworten auf die Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern reagiert.

"Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Eine Zusammenarbeit, die jederzeit von Vertrauen, Spaß und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Du bist ein großartiger Mensch und Trainer, dem wir alle von Herzen nur das Allerbeste wünschen", schrieb der Münchner Mittelfeldspieler am Freitagabend auf Instagram.

Kurz zuvor hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister die schon erwartete Trennung von Nagelsmann bekannt gegeben - und zugleich die Verpflichtung von Thomas Tuchel verkündet. "Es liegt nun an uns, deine Arbeit erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke für Alles!", schrieb Goretzka weiter. Dazu veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild, das ihn und seinen ehemaligen Trainer unmittelbar vor einer Umarmung auf dem Platz zeigt. Die Bayern sind in dieser Saison noch in jedem Wettbewerb vertreten und können das Titel-Triple holen.

(dpa)