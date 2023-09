1. FC Nürnberg gewinnt Test gegen Heidenheim

Mit vier Rückkehrern hat der 1.

FC Nürnberg ein Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen. Die Mannschaft um die von Verletzungen wieder genesenen Ivan Marquez in der Abwehr, Florian Flick und Mats Möller Daehli im Mittelfeld sowie Erik Wekesser auf der linken Seite siegte am Donnerstag gegen den Fußball-Bundesligisten mit 3:1 (1:0). Nach einem Foul an Joseph Hungbo verwandelte Wekesser in der 45. Minute den Strafstoß zur Führung des fränkischen Zweitligisten. Christian Kühlwetter (53.) erzielte nach dem Wechsel für Frank Schmidts Team den vorübergehenden Ausgleich. Nachwuchsstürmer Julian Kania (77.) und Johannes Geis (82.) machten den Testspielsieg schließlich für die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél perfekt.

(dpa)