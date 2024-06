1. FC Nürnberg holt jungen Torhüter Kukucka

Der "Club" holt einen jungen Keeper ins Team. Der 22-Jährige wechselt vom slowakischen Verein AS Trencin nach Nürnberg.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat das slowakische Torwart-Talent Michal Kukucka verpflichtet. Der 22-Jährige komme ablösefrei vom slowakischen Erstligisten AS Trencin, teilte der Tabellenzwölfte der zurückliegenden Saison am Freitag mit. Der 1,91 Meter große Kukucka komplettiere im Kader des neuen Trainers Miroslav Klose die Torwart-Gruppe um die bisherigen Keeper Jan Reichert, Christian Mathenia und Nicolas Ortegel. Zur Laufzeit des Vertrags machte der Verein in der Mitteilung keine Angaben.

"Michal ist ein junger und hungriger Torwart, der bereits über 80 Profispiele in der höchsten slowakischen Liga absolviert hat", sagte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe. "Mit seinem Alter ergänzt er das junge Torhüter-Team mit Christian Mathenia als erfahrenen Torwart perfekt und wird seine sowie die Entwicklung seiner Kollegen weiter vorantreiben."

(dpa)