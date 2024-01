1. FC Nürnberg ohne Verteidiger Lawrence ins Trainingslager

Abwehrspieler James Lawrence wird dem 1.

FC Nürnberg auch im Trainingslager in Spanien fehlen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, ist der 31-jährige Waliser aufgrund anhaltender muskulärer Probleme weiter in der Reha in seiner Wahl-Heimat Amsterdam. Weitere Untersuchungen haben demnach ergeben, dass Nervenbeschwerden die Gründe für seine Beschwerden sind.

Lawrence war letztmals Ende August für den FCN in der 2. Bundesliga aktiv. Die Nürnberger sind von diesem Sonntag an bis zum 14. Januar in einem Trainingslager in Marbella. In die Rückrunde starten sie am 20. Januar (13.00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock.

(dpa)