1860 München bindet Innenverteidiger Winkler

Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit Nachwuchshoffnung Daniel Winkler verlängert.

Der Fußball-Drittligist einigte sich mit dem 20 Jahre alten Innenverteidiger auf eine "längerfristige Zusammenarbeit", wie die "Löwen" am Montag mitteilten. Vertragsdetails blieben dabei offen. Winkler spielt seit 2015 im Trikot der Sechziger und durchlief alle Teams bis zur U21. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit absolvierte er zusammen mit der Profi-Mannschaft. "Ich bin froh und dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und will versuchen, dass ich das Vertrauen in mich mit viel Einsatz zurückgeben kann", äußerte Winkler.





(dpa)